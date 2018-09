Beurs (slot): Galapagos steelt show in opverende AEX

De AEX-index eindigde vrijwel onveranderd op 539,79 na rond de lunch nog te zijn weggezakt tot net boven de 536 punten. De AMX steeg 0,2% naar 771,74 punten.

Beursgraadmeters elders in Europa poetsten de verliezen ook weg. De Franse CAC40 steeg 0,3%. Brussel kreeg er 0,8% bij.

Teeuwe Mevissen, macro-econoom bij Rabo, benadrukt dat na de somberheid van vorige week beleggers nog steeds bezorgd zijn over een verdere escalatie van de handelsperikelen tussen Amerika en China. Hij wijst er op dat richting de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen in november de kans klein lijkt dat president Trump zijn dreigende toon richting Peking gaat veranderen. „Trump speelt het spel heel hard, maar China trekt zich daar voorals nog weinig van aan, hoewel de economie in China behoorlijk zal gaan vertragen bij een scenario dat Trump zijn strenge voorgestelde importmaatregelen tegen Chinese producten ten uitvoer gaat brengen.”

Mevissen houdt er rekening mee dat de bijeenkomst van de ECB later deze week weinig vuurwerk oplevert. „De aandacht zal vooral uitgaan naar de nieuwe projecties voor de groei en inflatie in de eurozone. Wij voorzien verder dat ECB-president Draghi in de toelichting gaat vasthouden aan de geplande verdere afbouw van de montaire stimulering tot eind december van dit jaar, maar wel zal waarschuwen voor de toegenomen risico’s door de handelsspanningen.”

Verder werd bekend dat het vertrouwen bij Duitse beleggers in de eigen economie over de maand september is toegenomen. De ZEW-index die het vertrouwen weergeeft, steeg naar -10,6.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde ArcelorMittal met een min van 2% onderaan, op het bericht dat het bod op het Indiase Essar Steel tot $5,8 miljard wordt opgetrokken. Ook de terugval van de staalprijzen hakte erin.

Chipmachinefabrikant ASML was eveneens in mindere doen met een verlies van 1,5%. Heineken gleed 1,4% weg nadat de bierbrouwer op de verkooplijst bij de Duitse bank Berenberg belandde. Aalberts Industries viel 0,7% terug, na de aankondiging van een kleine overname in de VS.

ING moest 1,4%afstaan tot net boven de €11, het laagste niveau sinds halverwege 2016 na het nieuws dat de financieel directeur opstapt. De witwaspraktijken waarvoor de bank vorige week een schikking van €775 miljoen trof, vonden plaats in een periode waarin hij eindverantwoordelijk was. Van Holst benadrukt dat de koers van ING eerder al een knauw heeft gekregen, waardoor de schade na het vertrek van de financiële topman vanwege de witwaszaak vooralsnog redelijk beperkt blijft. ABN Amro dikte 0,2% aan. Het zeer onwaarschijnlijke gerucht dat de bank een mogelijk overnamedoelwit van het Italiaanse UniCredit zou zijn, maakte geen enkele indruk.

Unilever won 0,8%. De voedings- en schoonmaakmiddelenproducent gaat zijn aandeelhoudersstructuur vereenvoudigen.

Biotechnologiebedrijf Galapagos prijkte riant bovenaan met een koerssprong van 5,4%, na een koopadvies door de Amerikaanse bank Bernstein.

Kabel- en telecombedrijf Altice raakte enigszins terug in de gratie met een plus van 3,2%, na de stevige neergang in de afgelopen weken.

Bij de middelgrote fondsen pakte Fugro de koppositie met een winst van 2,6%. De techaandelen ASMI en Besi daarentegen raakten 2,6% respectievelijk 3,1% kwijt.

SBM Offshore voegde 0,4% toe aan het vorige slot. De maritiem dienstverlener ontvangt een extra $48,5 miljoen in een schikking voor het probleemproject Yme.

Smallcap Kiadis Pharma ging 3,6% onderuit, na de koerssprong in de voorgaande twee dagen volgend op een positief analistenrapport.

