VEB zet vraagtekens bij vertrek Timmermans

VEB-directeur Paul Koster vindt het raar dat Timmermans nu pas wordt geslachtofferd. Dit gebeurde pas nadat er een storm van kritiek was losgebarsten op de bank vanuit de samenleving. ,,Is hier een zondebok gezocht?", aldus Koster.

ING moet volgens Koster met een goede uitleg komen over de gang van zaken voorafgaand aan het vertrek van de financieel directeur. Ook wil hij dat de bank duidelijke stappen zet met het verbeteren van het naleven van de regels. Tegen actualiteitenprogramma EenVandaag gaat de VEB-directeur nog een stap verder. Hij zegt dat ook de geschiktheid van ING-baas Ralph Hamers zou moeten worden onderzocht.

Hertoetsing

Bij twijfel over de geschiktheid en betrouwbaarheid van een bestuurder bij een financiële instelling als ING kan de toezichthouder besluiten om tot hertoetsing over te gaan. In het geval van grootbank ING ligt die bal bij de Europese Centrale Bank (ECB), die bij een dergelijk onderzoek zou optrekken met De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder is gebonden aan strikte geheimhoudingsplicht en zal nooit over dergelijke zaken naar buiten treden.

Recent voorbeeld waarbij de toezichthouder ingreep bij een instelling in de financiële sector was in 2015 toen Emiel Roozen ongeschikt werd bevonden om als financieel directeur van Delta Lloyd te fungeren. De verzekeraar zou onjuist hebben gehandeld in de periode rondom de invoering van nieuwe rekenregels in 2012. Dat nieuws werd door Delta Lloyd zelf naar buiten gebracht. De VEB was destijds één van de partijen die riep om het vertrek van Roozen.