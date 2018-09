Hier wonen de miljonairs

Niet alleen in Blaricum en Wassenaar. Ⓒ ANP

Amsterdam - Nederland telt meer miljonairs dan ooit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend. In totaal zijn er 112.000 huishoudens met een miljoen of meer aan vermogen. Natuurlijk zitten veel van die huishoudens in plaatsen als Blaricum en Wassenaar, maar ook Noord-Brabant en Zeeland boeren goed.