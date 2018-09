Galapagos 'outperform' bij Bernstein

Volgens Bernstein is het middel tegen IPF nog onvoldoende geanalyseerd en ondergewaardeerd. De behoefte naar zo'n middel is groot, met gunstige prijzen. Als Galapagos volledig eigendom zou hebben, kan de omzet uit dit medicijn in 2030 wel 1,3 miljard euro bereiken. Daarmee zou dit net zo belangrijk worden voor Galapagos als filgotinib, aldus de kenners.

Het aandeel Galapagos noteerde dinsdagochtend omstreeks 09.30 uur een plus van 3 procent op 86,86 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de AEX-index.