Race tegen de klok bij grote retailers om pakjesboot van Sinterklaas te vullen

Door Ertan Basekin en Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Het is voor grote retailers nog een flinke uitdaging om de zak van Sinterklaas voldoende te vullen vanwege de wereldwijd verstoorde logistieke ketens. Tegelijk is er een andere race gaande om de schoentjes op tijd te vullen. De verwachting is dat meer dan 100 miljoen pakketten worden bezorgd.