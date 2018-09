Financiering aanvragen in je pyjama

Werkkapitaal financiert in de meeste gevallen zichzelf, maar soms kan er sprake zijn van een tijdelijk tekort. Kosten gaan vaak voor de baten uit en daar weten ze bij Spotcap alles van. Deze zakelijke kredietverstrekker is in 2014 opgericht in Berlijn, inmiddels actief in 5 landen en richt zich op de financiering van werkkapitaal.

Geen papierwinkel

Je kunt als ondernemer natuurlijk naar een bank stappen en daar kredietverlening aanvragen. Maar na de kredietcrisis is het moeilijker geworden voor banken om krediet te verstrekken aan kleine bedrijven. Daarnaast is er sprake van veel handwerk en daardoor lange wachttijden. “Dat is precies de kans die we zagen”, zegt Niels Turfboer. Hij is Managing Director van Spotcap Nederland en heeft ruime ervaring in het Europese bankwezen. “Het verkorten van die wachttijd is voor een mkb’er heel fijn. Wanneer je een kans ziet, wil je daar natuurlijk het liefst op korte termijn iets mee kunnen doen. Blijven ondernemen, groeien en niet bezig zijn met de papierwinkel. Dat maken wij mogelijk,” aldus Turfboer.

Steve Kusnadi, Niels Turfboer en Max Verploegen

Uniek

Door middel van technologie kun je bij Spotcap razendsnel door het aanvraagproces. “Hoe minder tijd je daarmee bezig bent, hoe meer tijd je hebt voor een klant,” legt Turfboer uit. “We zijn van begin tot eind digitaal en werken aan een continue verbetering van onze systemen. Omdat we zo goed weten hoe we deze technologie moeten inzetten, kunnen onze werknemers zich richten op de ondernemer. Bij ons staat de klant dan ook echt in het middelpunt en hechten we ontzettend veel waarde aan klantgerichtheid. We kijken met elkaar steeds naar wat een ondernemer nodig heeft: flexibiliteit, boetevrij aflossen, tussentijds opnemen en gemakkelijk verlengen.” Na het afsluiten van een krediet heeft een ondernemer drie maanden de tijd om het krediet op te nemen. Er is echter geen verplichting. Blijk je het krediet toch niet nodig te hebben, dan neem je het niet op en betaal je ook niks. Turfboer: “Efficiënte processen, klantgerichtheid, flexibiliteit, vertrouwen en dingen goed doen; de combinatie van deze factoren maakt ons echt uniek.”

Eenvoudig aanvraagproces

Voor een kredietaanvraag bij Spotcap hoef je slechts een paar eenvoudige stappen te doorlopen en documenten te uploaden. “Bij wijze van spreken kan een ondernemer in zijn pyjama achter zijn bureau gaan zitten en het in enkele ogenblikken regelen,” lacht Turfboer. “We vragen om je persoons- en bedrijfsgegevens, btw-aangiftes en je meest recente jaarrekening. Vul dat aan met het uploaden van je bankgegevens en je aanvraag is compleet.” Algoritmen doen vervolgens voorspellingen en werken allerlei scenario’s uit. Steve Kusnadi is kredietanalist en legt uit: “De hoogte van het te lenen bedrag bepaalt wat we nodig hebben aan documenten. Het systeem scant dan alle informatie, haalt belangrijke zaken eruit en maakt vervolgens een aanbeveling. Die aanbeveling wordt door mij bekeken en dan maak ik een uiteindelijke beoordeling. Jaarlijks hebben we zo’n 1500 goedgekeurde aanvragen, met een gemiddelde lening van vijfenzestigduizend euro.”

Persoonlijk contact

Bij Spotcap vinden ze het belangrijk om ondernemers op een eenvoudige wijze toegang te geven tot financiering, met daarbij een flinke dosis aan persoonlijk contact. “Al onze klanten hebben een ding gemeen: ze willen ondernemen”, vertelt Max Verploegen, Client Service Manager bij Spotcap. “Niet iedereen is thuis in alle onderdelen van ons proces en wij begeleiden ze daarin. Er is heel veel persoonlijk contact en we bouwen een relatie op met een klant. Het gaat om oprechte interesse: wat past bij jou? Pas jij bij ons? Zo weet je als klant dat je altijd contact hebt met iemand die je kent en weet wat je belangrijk vindt.” Ook als een kredietaanvraag onverhoopt niet wordt goedgekeurd kun je terecht bij Client Services. Verploegen: “Slecht nieuws brengen is nooit leuk, maar als we het goed onderbouwen dan kan een klant er veel aan hebben. Met onze feedback kunnen er dan mogelijk andere stappen worden gezet. Nazorg leveren we dus ook!”

