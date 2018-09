Magisch bedrijf van broer en zus

Voor algemeen directeur Caroline Kortooms voelt het ook echt magisch. „Mijn broer en ik hebben letterlijk in 17 jaar een attractiepark uit de grond getoverd.”

Indoorachtbaan

Jean Gelissen, eigenaar van bouwbedrijf Gepla, nodigde zijn zus 20 jaar geleden uit op zijn kantoor. Ze had geen idee waarom. „Hij zei Lien, ik wil een indoorattractiepark met achtbaan beginnen, doe je mee? Binnen drie seconden zei ik ja. Waarom weet ik niet, een onderbuikgevoel. Pas later vroeg ik me af of het eigenlijk wel kon, een indoorachtbaan.” Een bezoek aan achtbaanbouwer Vekoma bracht de plannen in een stroomversnelling.

Waterglijbaan

De eerste overdekte attractiehal opende in mei 2001 zijn deuren met onder andere een achtbaan en waterglijbaan. „Het was zo’n succes dat we drie maanden later al spraken over uitbreiding.” Die tweede hal, gericht op een oudere doelgroep, was in 2004 gereed. Daarna volgde de eerste buitenattractie. „Met de houten achtbaan Troy hebben we ons echt gepositioneerd als serieus attractiepark.”

Zusterbedrijf

Dat het park zo snel is gegroeid, is volgens Kortooms mede te danken aan de bouwkwaliteiten van zusterbedrijf Gepla. De laatste aanwinsten van het park zijn het nieuwe entreegebied Port Laguna en themagebied Avalon met de nieuwe achtbaan Fenix. De zoon van Jean was projectleider van deze nieuwbouw. Ook zijn dochter is werkzaam in het park, net als de dochters van Kortooms.

„Onze kinderen zijn hier opgegroeid. Eerst vermaakten ze zich in de attracties, later hielpen ze mee. Ze hebben nu allemaal een leidinggevende functie.”