‘In een kwartier van Utrecht in Amsterdam’

“In de auto was ik altijd maar aan het bellen vanwege mijn werk. In de trein doe je dat gewoon niet. Daar houd je rekening met andere mensen. En dat is eigenlijk heel rustgevend.”

Waar velen het reizen met het openbaar vervoer zien als een gelegenheid om te werken, gebruikt Majidpour de trein dus opzettelijk niet als kantoor. “Ik fiets ’s ochtends naar het station en als ik in de trein zit neem ik het nieuws een beetje door. Joh, het is echt maar een kwartiertje. Als autorijder kun je je het misschien niet voorstellen dat je in die tijd vanuit Utrecht in Amsterdam bent, maar het is echt zo. En in dat kwartiertje hoef ik nou niet per se te werken. De terugweg gebruik ik meestal om even af te koelen van het werk. Echt een rustmoment dus. Het is zoveel relaxter dan met de auto. Ik hoef me ook niet druk meer te maken om parkeerproblemen en files.”

Het laatste zetje

Het is nu ongeveer vier jaar geleden dat Majidpour zijn auto inruilde voor de NS-Business Card. “En het bevalt me nog steeds uitstekend. Ik ben inmiddels een erg tevreden klant.”

ABN AMRO streeft ernaar om van duurzaam reizen de norm te maken. Het vervangen van leaseauto’s door de NS-Business Card is voor veel verstokte autorijders net het zetje dat ze nodig hebben om te zien dat reizen met het OV een verademing kan zijn.

Naast de relaxte manier van forensen is voor Majidpour ook duurzaamheid een reden om met de trein te reizen. “Ik ben de laatste jaren veel milieubewuster geworden.”

Geen files

Majidpour is product owner mobiel bankieren en werkt voornamelijk op de kantoren in de Bijlmer en de Zuidas en Amsterdam. “Ik woon in het centrum van Utrecht. Met de auto is dat sowieso niet echt een lekker traject.”

Zijn collega’s hebben veel te maken met files en parkeerproblemen. “De ochtend- en avondspits blijven natuurlijk lastig. Iedereen gaat zo’n beetje rond hetzelfde tijdstip naar het werk. Ik ben nu in zestien minuten in Amsterdam en stap uit op station Bijlmer of Zuidas. Vanaf het ene station is het nog een paar minuutjes lopen naar mijn kantoor en vanaf het andere ben ik er eigenlijk meteen.”

