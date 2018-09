Column: Blockchain in 2030

Van ’s werelds snelgroeiende sectoren en ontwikkelingen springt eentje er echt uit: blockchain. Deskundigen verwachten dat blockchain de grootste IT-revolutie sinds internet zal worden.

Internet heeft onze maatschappij natuurlijk drastisch veranderd. Als u nu bijvoorbeeld even in gedachten terugkijkt naar eind jaren negentig van de vorige eeuw…en dan weer de sprong naar het heden maakt. Ik hoef denk ik niet de veranderingen die internet teweeg heeft gebracht op te noemen. Ze zijn gigantisch groot. En blockchain zal volgens deskundigen nog meer impact gaan hebben! Blockchain heeft namelijk unieke eigenschappen als het gaat om transacties. Uniformiteit. Stabiliteit. En vooral: transparantie en veiligheid. In principe kan nu iedereen met blockchain snel en veilig eigendom uitwisselen. Bijvoorbeeld geld, vastgoed of patenten. Zonder dat er een derde partij nodig is om de betrouwbaarheid van de transactie te waarborgen. Revolutionair. Mag ik u daarom even meenemen naar iets meer dan een decennium verder?

Banken als eerste

We zijn in het jaar 2030. De blockchaintechnologie zie je nu echt overal. De banken waren de eerste. Ze begonnen al in 2017 hun verouderde IT-systemen te vervangen door blockchain. Om zo sneller, bedrijfszekerder en veel goedkoper te kunnen opereren. Daarna volgden overheden, verzekeringsmaatschappijen, zorgverleners, transportbedrijven, voedselproducenten, water- en energiebeheerders en de vastgoedmarkt. En de voordelen voor de maatschappij en het bedrijfsleven zijn gigantisch. Kleinere bedrijven kunnen bijvoorbeeld in 2030 heel makkelijk concurrerende netwerken opzetten om monopolieposities te doorbreken.

Faire prijs

Een ander voorbeeld: voedselproducenten tonen in 2030 precies de transportroutes van je voeding. Tot aan de herkomst, bij de boer. Daarom krijgen nu bijvoorbeeld ook de miljoenen cacao- en koffieboeren wereldwijd een faire prijs. Omdat consumenten niet tolereren dat er oneerlijkheid en onderbetaling in de voedselketen is. De welvaart wordt daardoor nu eerlijker verdeeld over de wereld. Waardoor het gevaar van geopolitieke conflicten is afgenomen.

Fraude

In 2030 is ook fraude verdwenen. Want het kenmerk van fraude is dat iets bij een transactie in het verborgene blijft. Maar bij blockchain is de keten – bijvoorbeeld een keten van betalingen – juist per definitie volledig transparant. Iedere poging om die keten te veranderen, aan te passen, wordt namelijk onmiddellijk opgemerkt. Neem btw. Als transacties niet alleen in de boekhouding van de leverancier en koper worden vastgelegd, maar ook in een blockchain ontstaat een totaal andere situatie dan nu. Bij verkoop van goederen met btw wordt de factuur direct in de blockchain vastgelegd. Zodra leverancier en koper een afwijkende factuur registreren, gaat er bij de Belastingdienst een belletje rinkelen. En dan heb ik nog maar een paar zaken er uitgelicht die in 2030 door blockchain wezenlijk zijn veranderd.

Beleggers lopen warm

Niet voor niets lopen steeds meer beleggers warm voor beursgenoteerde bedrijven die blockchain-technologie ontwikkelen. Of die binnen hun organisatie al gestart zijn met blockchain-toepassingen. De totale markt voor blockchaintechnologie zal de komende jaren met jaarlijks 50% (tot zelfs meer dan 80% volgens sommige onderzoeksbureaus) gaan groeien. PricewaterhouseCoopers (PwC) plakt daar tegen 2030 een omzet van zeker $3.000 miljard jaarlijks op.

Robert Schuckink Kool, Bright New World