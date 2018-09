Software van binnenuit beveiligen

Samen met Ruben van Vreeland (21) ontwikkelde Dings een beveiligingsoplossing die in een applicatie geplaatst kan worden. „De meeste veiligheidssoftware zit als een schil om een applicatie heen. Per individuele gebruiker en handeling wordt gekeken wat hij doet en dan is een verkeerde inschatting snel gemaakt. Wij zitten in de applicatie, waardoor we niet van buiten naar binnen hoeven te kijken. Wij zien het direct als iemand probeert een database leeg te halen.”

Van Vreeland en Dings ontmoetten elkaar anderhalf jaar geleden tijdens een hackathon waar ze samen een app ontwikkelden voor microcrowdfunding. „We waren niet genoeg thuis in de betaalwereld en zijn daarom niet verder gegaan met die app. Maar het klikte wel en we besloten een ander idee uit te werken.”

Dat idee kwam van Van Vreeland. „Als ethisch hacker lukte het hem keer op keer binnen te komen in systemen van grote bedrijven als LinkedIn, eBay en Marktplaats”, vertelt Dings. „Ondanks de grote beveiligingsbudgetten van die bedrijven werd hij niet gedetecteerd. Hij moest ze zelf van de inbraak op de hoogte brengen en vroeg zich af hoe dat toch mogelijk was.”

Vanuit deze vraag is Bitsensor ontwikkeld. Een opensource plug-in die heel eenvoudig in een applicatie gestopt kan worden. „Daarnaast hebben we een algoritme ontwikkeld die real-time het verkeer analyseert. Als er een afwijkend patroon wordt waargenomen, kan de gebruiker meteen geblokkeerd worden.”

De jonge ondernemers wisten begin dit jaar €400.000 groeigeld op te halen bij de Belgische investeringsmaatschappij Volta Ventures. Ze mogen al een aantal grote banken en verzekeraars tot hun klanten rekenen. En ook de eerste potentiele buitenlandse klanten hebben zich gemeld. „We willen eerst de sales helemaal onder de knie hebben, maar daarna is the sky the limit.”