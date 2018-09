Belegger geeft gas met batterijauto's

Vermogensbeheerder BNY Mellon Investment Management ($1900 miljard onder beheer) begint een breed fonds dat in deze bedrijven belegt, voor particuliere en institutionele beleggers. Die markt kent volgens dataverwerker Thomson Reuters $90 miljard omzet.

Ook de technologie achter het autodelen - vooral in de VS en China - wordt steeds belangrijker in steden die vol raken, zegt portefeuille-manager Sean Fitzgibbon van dit BNY Mellon Mobility Innovation Fund. Dat wordt gemanaged door The Boston Company, onderdeel van BNY Mellon IM. ,,Misschien zullen deze producenten in de nabije toekomst het openbaar vervoer gaan vervangen. De ontwikkelingen gaan zo snel. Ik startte 27 jaar geleden in biotech-beleggingen en heb daarin de enorme groei en hype meegemaakt - de opkomst van elektrische auto's is zeker vergelijkbaar.”

Dalende prijzen

Volgens onderzoeker Future Market Insights groeit de markt voor volledig elektrische auto’s tot 2025 met minimaal 8,5% per jaar.

De volgende generatie batterijen heeft een grotere reikwijdte, het relatieve gebrek aan laadpalen in Nederland wordt steeds minder gevoeld. Door massaproductie daalt de prijs. De lithium-ion-batterijen kosten nog gemiddeld $209 per kilowattuur, een derde van de prijs acht jaar geleden.

Gemiddeld zouden die batterijkosten met 15% per jaar afnemen. Beneden $100 per kilowattuur gaan ze de traditionele motoren echt beconcurreren in prijs, aldus The Boston Company.

Minder verliezers

Als bedrijven zo succesvol zijn, waarom niet direct in het aandeel van de batterijautomakers beleggen? Het risico is groter, een mandje met producenten uit die wel snelgroeiende sector, biedt minder kans op verliezers, aldus Fitzgibbon, zelf een Tesla-rijder.

Tesla en vooral zijn bestuursvoorzitter Elon Musk bijvoorbeeld zijn synoniemen voor batterijen die naar technologie en software nog steeds een voorsprong hebben. De vertraging van de nieuwe Tesla M3, bedoeld voor de doorsnee consument, en Musks gedrag op Twitter baren beleggers zorgen. Het is maar de vraag of Tesla het zelfstandig in deze markt redt. Net als Uber overigens, dat met een imagoprobleem worstelt nadat een zelfrijdende auto onlangs een vrouw overreed.

Beleggers kijken naar de lange termijn. ,,We kijken in deze markt tien, twintig jaar vooruit”, zegt Fitzgibbon. Zijn team heeft daarom het mandaat om dat mandje met beleggingen in genoteerde bedrijven aan te passen binnen deze markt.

Miljoenen auto's

Het is maar de vraag of de huidige producenten van elektrische auto’s, zoals marktleider Nissan met de Leaf, straks ook de winnaars zijn als de batterijauto-revolutie doorzet. Ford, Daimler en Toyota geven gas, maar hebben nog altijd niet meer dan 1% elektrische exemplaren als percentage van hun totale productievolume geproduceerd in een markt die volgens kredietverzekeraar Euler Hermes in 2019 naar 100 miljoen auto’s per jaar gaat.

In 2030 zouden er al dertig miljoen elektrische auto's worden geproduceerd, berekent Boston Company. Analisten wachten, vanwege hun technologische kennis in kunstmatige intelligentie en diepere zakken, op Apple, Amazon en Chinese internetbedrijven om snel te beginnen met het ontwikkelen van prototypen.

,,De grootste winnaars worden techbedrijven”, zegt de portefeuillemanager. ,,Wij zoeken bedrijven met een goede omzet die geen replica’s zijn. De markt zal de komende jaren sterk consolideren met fusies en overnames, het kan niet anders, er gaat zoveel kapitaal in om. Dan moet je de bedrijven met unieke technologie kennen die daarin overleven.”

Auto-hausse

De onderscheidende techniek zit bijvoorbeeld in bedrijven die het netwerk van steden kunnen benutten. Die investeren vanwege de files in autodelen en geautomatiseerd vervoer. ,,Straks rijd je de stad in, de auto vertelt je dan waar er een parkeerplaats is. Bedrijven die dat met hun software en chips kunnen zullen een goede investering blijken.”

Fitzgibbon mag niet ingaan op individuele aandelen in zijn fonds. Nederlandse bedrijven zijn wel vertegenwoordigd, bevestigt hij.

Beleggen kan al langer in mandjes met aandelen van producenten van elektrische auto’s en een serie toeleveranciers. De markt is breed. Bij Global X Funds, dat trackers of etf’s aanbiedt in de batterijmarkt, zijn behalve Tesla ook kaartenmaker Nvidia, Texas Instruments en chipreus Intel opgenomen.

Als belegging doet de gehele automarkt het relatief sterk. De verkopen ook van niet-elektrische auto's zijn het tiende jaar met opwaartse trend ingegaan dankzij lage rentes en geringe loonstijging van werknemers bij autobouwers. In de VS kennen autoverkopers de grootste hausse sinds de jaren 20, al zal de handelsoorlog waarschijnlijk roet in het eten gooien. In Europa blijft de verkoopgroei met 2% op jaarbasis nog gering.