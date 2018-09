Gewonnen ton niet opgehaald, geld naar goed doel

Miljoenenprijzen worden doorgaans wél opgehaald. Ⓒ ANP

Amsterdam - Een gelukkige loterijwinnaar heeft de kans op een fortuin aan zijn of haar neus voorbij laten gaan. Met een lot dat in Zaandam is gekocht voor de trekking van 10 september 2017 is €100.000 gewonnen. De prijswinnaar had tot maandag om zich te melden, maar dat is niet gebeurd.