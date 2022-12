Premium Het beste van De Telegraaf

Pelsma maakte van Aalberts één bedrijf

Wim Pelsma vertrekt in 2023 na 24 jaar bij Aalberts, waarvan 12 jaar als topman.

Amsterdam - Toen Wim Pelsma in 2012 aantrad als ceo bij Aalberts volgde hij daar een topman op die onmogelijk succesvol te vervangen zou zijn, merkte ING-analist Tijs Hollestelle vrijdagochtend op in een commentaar. Nu de opvolger van Jan Aalberts zelf aankondigde met pensioen te gaan, lijkt over Pelsma een zelfde gevoel te bestaan.