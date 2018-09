Ryanair veroordeelt staking Duitse piloten

De Duitse piloten kondigden de actie op maandagavond aan in hun roep om betere arbeidsvoorwaarden. Ryanair heeft naar eigen zeggen al een loonsverhoging in het vooruitzicht gesteld. Ook zijn de vliegers lokale contracten aangeboden. Daarmee is er geen grond meer voor verstoringen, aldus Ryanair.

Marketingbaas Kenny Jacobs van Ryanair wees in een verklaring ook op de te gortige eisen van Vereinigung Cockpit. De houding van de pilotenvakbond zou volgens hem eerder het faillissement van branchegenoot Air Berlin hebben ingeluid.

Gedupeerde reizigers

De Ierse budgetluchtvaartmaatschappij liet verder weten dat banen op de kleinere bases in Duitsland risico lopen. Die lijden namelijk verlies in het winterseizoen, stelt het bedrijf. Eerder dreigde Ryanair in het conflict met de Ierse piloten al met banenverlies. Toen verplaatste het daadwerkelijk banen naar Polen.

Het bedrijf beloofde eerder er alles aan te doen om het volledige vluchtplan uit te voeren. Evengoed vallen circa 150 van de in totaal 400 vluchten uit, zo werd dinsdagmiddag bekendgemaakt. Jacobs zei dat de gedupeerde reizigers zo snel mogelijk geïnformeerd zullen worden.

In België hebben de vakbonden Ryanair de eis voorgelegd om het Belgische personeel volgens Belgisch in plaats van Iers recht te behandelen. Ryanair heeft een week de tijd gekregen om te reageren.