'Wall Street koerst op lagere opening af'

De handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en China blijven boven de markt hangen, nadat de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag met nieuwe heffingen op goederen uit China dreigde, bovenop de eerder aangekondigde tarieven. De vrees bestaat dat de oplopende handelsoorlog tussen beide economische grootmachten negatief uitpakt voor de wereldeconomie en het bedrijfsleven.

Bij de bedrijven staat Tesla wederom in de belangstelling. Topman Elon Musk kondigde aan dat er minder verfkleuren zijn te kiezen voor Tesla's om zo het productieproces simpeler te maken. Het aanbod gaat van zeven naar vijf opties. De twee kleuren die wegvallen kunnen alleen op speciaal verzoek en voor extra kosten geleverd worden. Verder kwam zakenbank Nomura met een afwaardering voor Tesla en een forse verlaging van het koersdoel, vooral vanwege het vreemde gedrag van Musk de afgelopen tijd.

Sonos

Chipbedrijf Integrated Device Technology (IDT) staat voor een flinke koerssprong. Het Californische IDT wordt voor 6,7 miljard dollar in contanten overgenomen door het Japanse chipconcern Renesas. Daarnaast houdt het in New York genoteerde Nederlandse halfgeleiderbedrijf NXP Semiconductors een informatiedag voor investeerders in New York.

Verder kwam de maker van speakers Sonos maandag nabeurs met resultaten, de eerste cijferpublicatie van het bedrijf sinds de beursgang begin augustus. De cijfers vielen niet in goede aarde bij beleggers en het aandeel Sonos noteert duidelijk in het rood in de handel voorbeurs.

Dow Jones

Op macro-economisch gebied werd bekend dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS in augustus naar een recordniveau is gestegen. Kort na opening worden gegevens gemeld over de groothandelsvoorraden en de vacatures in de VS.

De leidende Dow-Jonesindex sloot maandag 0,2 procent lager op 25.857,07 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging juist 0,2 procent omhoog tot 2877,13 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 7924,16 punten.