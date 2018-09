Bewust maken met schuim

Die omweg bestond uit de oprichting van haar eigen webshop voor natuurlijke verzorgingsproducten voor kinderen. „Daar verzamelde ik de beste merken die uitsluitend natuurlijke ingrediënten bevatten”, vertelt ze. „Daar zaten geweldige producten tussen, maar ze kwamen allemaal uit het buitenland.”

Productlijn

Zo ontstond het idee om een eigen productlijn op te zetten. „Daarbij had ik drie eisen. De producten moesten lekker ruiken, schuimen en echt uitsluitend uit natuurlijke ingrediënten bestaan.” Dat klinkt simpeler dan het is. „Het eerste laboratorium waar ik mee in zee ging, bleek in de laatste fase van het traject toch niet alles natuurlijk te kunnen doen, terwijl ze dat wel hadden toegezegd.”

Een ander laboratorium kon wel aan haar eisen voldoen. De eerste producten – bad& douchegel, shampoo en conditioner – zijn sinds oktober vorig jaar verkrijgbaar. Van den Brand richt zich vooral op verkoopkanalen in de ecologische hoek en levert aan natuurlijke/biologische groothandels in binnen- en buitenland. „Het is niet mijn doel om de concurrentie met de grote merken bij de reguliere drogist aan te gaan. We zitten ook in een andere prijscategorie. Ik richt me op ouders die er bewust voor kiezen om natuurlijke producten te gebruiken en die kijken daarvoor sowieso al in biologische winkels, ook online.”

Onderscheiden

Van den Brand vindt het heel belangrijk dat haar producten niet alleen die bewuste ouders aanspreken, maar ook hun kinderen. „Daarmee proberen we ons te onderscheiden van andere natuurlijke producten die vaak wel volledig op de ouders gericht zijn. Daarom wilde ik per se producten met een lekkere geur, die goed schuimen – ik weet van mijn zoons hoe belangrijk dat voor kinderen is – en er ook nog leuk uitzien.”

Over de verpakking is goed nagedacht. „Ik heb daar zelfs een speciaal verpakkingsbureau voor ingeschakeld dat met me mee heeft gedacht. Ik wil kinderen namelijk niet alleen aanspreken, maar ze ook iets meegeven.”

Afvoerputje

De boodschap die de oprichtster van Bubbles Bodycare mee wil geven is dat natuurlijke producten niet alleen goed voor kinderen zijn, maar ook voor hun omgeving. „Ik vind het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zorgen voor de planeet. Daarom laten we via een afbeelding op onze flessen zien dat veel van wat je door het afvoerputje spoelt uiteindelijk bij de dieren in de zee terechtkomt. Ik ben van mening dat we samen moeten zorgen voor bewustwording en op deze manier draag ik daar mijn steentje aan bij.”