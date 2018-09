Energierekening stuk hoger in 2019

De gewone elektriciteitsprijs (baseload) staat op dit moment op het hoogste punt sinds 2010, €63/MWu. Dit was in februari nog €37. „Zelfs al daalt de prijs nog een beetje naar bijvoorbeeld €50, dan nog zal de energierekening volgend jaar fors hoger uitvallen dan dit jaar”, zegt energie-econoom Hans van Cleef van ABN Amro, in een toelichting op de Energiemonitor die de bank vandaag uitbrengt.

Voor die prijsstijging zijn vijf redenen aan te wijzen. Ten eerste is de prijs van CO2-emissierechten sinds begin dit jaar meer dan verdriedubbeld. De Europese Commissie wil deze emissierechten vanaf 2021 versneld uit de markt nemen, wat nu al een prijsopdrijvend effect heeft.

Meer vraag

Daarnaast stijgt ook de prijs van gas, deels als gevolg van de hogere prijs van emissierechten, deels omdat er in de warme zomer (airco’s) extra energie is gebruikt. Er ook een toegenomen vraag naar gas voor het vullen van de gasopslag voor de winter. De vraag naar kolen, ook onderdeel van de energiemix, neemt eveneens toe. Een vierde reden is dat België meer behoefte heeft aan Nederlandse energie omdat de kerncentrales daar met allerlei problemen kampen.

Hier bovenop gaan ook de energiebelastingen volgend jaar fors omhoog. Een huishouden gaat hieraan in 2019 gemiddeld €150 meer betalen dan dit jaar, berekende de Vereniging Eigen Huis.