Beursparel Adyen maakt promotie naar Midkap

Adyen zal de plaats gaan overnemen van de huidige Midkapper Wessanen dat een stapje terug zal doen naar de AScX-index, zo heeft Euronext Amsterdam dinsdag bekendgemaakt.

De Nederlanse betalingsverwerker kende in juni als nieuwkomer op de Amsterdamse beurs een fantastische eerste beursdag.

Het lokale fonds Alfen maakte promotie naar de index van kleinere aandelen, terwijl Beter Bed en ICT-group gaan afdalen naar de lokale markt.

In de AEX verandert de samenstelling niet, hoewel hoofdfonds Gemalto waarschijnlijk later dit jaar in andere handen zal overgaan.