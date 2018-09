Zijn miljonairs ook gelukkiger?

„In rijkere landen zijn mensen over het algemeen tevredener met hun leven dan in armere landen. En als een bijstandsmoeder die veel zorgen en stress over geld heeft een miljoen wint, dan wordt ze daar zeer waarschijnlijk gelukkiger van. Maar het effect is kleiner dan men vaak denkt. Rijk zijn heeft ook nadelen”, zegt geluksexpert Patrick van Hees.

Veranderingen

Als iemand met een gemiddeld inkomen ineens rijk wordt, stijgt het geluksgevoel aanvankelijk wel iets, maar dat kan ook weer wegebben. Van Hees: „Mensen benaderen je ineens anders als je veel geld hebt, je wordt minder sympathiek gevonden. Ook gaan mensen misschien verhuizen naar een andere buurt, waar ze zich toch niet thuis blijken te voelen. Dat gaat ten koste van het geluk. Daarnaast krijg je ineens zorgen over je veiligheid en over het eventueel verliezen van je fortuin.”

Of mensen gelukkig worden van geld, hangt af van hoe zij het besteden. „Als jij je familie heel belangrijk vindt, en je kunt een mooie reis met hen gaan maken, dan word je daar gelukkiger van. Het gaat om hoe je van je geld kunt genieten.”

