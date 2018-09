Politiek houdt vizier op ING-topman Hamers

Aan het Binnenhof mag men graag benadrukken dat die druk ook vanuit de politiek kwam. Men wil maar zeggen: de afkeurende reacties van Kamerleden en de gesprekken van minister Hoekstra (Financiën) met De Nederlandsche Bank en ING hebben zin gehad.

Toch is er ook enig ongemak. Kamerleden vroegen de afgelopen dagen allemaal om ‘personele consequenties’ en hintten er weinig subtiel op dat ING-topman Hamers moest vertrekken. Maar nu gaat dus ‘slechts’ zijn nummer twee weg. “Het voelt alsof er iemand geofferd wordt”, zegt SP-Kamerlid Mahir Alkaya over die troostprijs.

In de coalitie vindt men het desondanks winst dat ING na de druk begrepen heeft dat er meer moest gebeuren. Dat de ergste interne straffen neerkwamen op het inleveren van een bonus, dat vonden politici onbestaanbaar en niet te verkopen aan de maatschappij. “Ik mag hopen dat ze nu dan ook een keer wat gaan leren hiervan”, zegt CDA-Kamerlid Ronnes, kijkend naar de toekomst. CU-Kamerlid Bruins noemt deze hand in eigen boezem van ING dan ook ‘een eerste stapje’. “Het liefst heb je dat ze eerder tot het inzicht komen dat er iets moet gebeuren en dat die druk daar niet voor nodig is.”

Nu de nummer twee is opgestapt neemt de woede bij de meeste Kamerleden flink af. Politici benadrukken nu plots en masse dat zij niet over het personeelsbeleid gaan bij de bank. De druk opvoeren dat er iemand moest opstoppen vonden ze net kunnen, maar expliciet eisen dat het eigenlijk de belangrijkste topman had moeten zijn, dat durven ze niet aan.

Rondom het kabinet klinkt het dat er afgelopen week meermaals is gesproken met ING gesproken afgelopen week. Daarbij werd duidelijk gemaakt dat er iets moest gebeuren bij de oranje bank. Of minister Hoekstra meer had gewild, zoals het vertrek van topman Hamers, dat vertelt hij niet. Hij blijft slechts herhalen dat deze stap van ING volgens hem ‘passend’ is. Premier Rutte herhaalde dezelfde afgesproken tekst. Het lijkt te betekenen dat hiermee de kous af is voor het kabinet, maar meer toelichting geven de bewindslieden niet. Ook zij lijken, net als de Kamer, in te zien dat het vertrek van Koos Timmermans winst is en dat er nu misschien niet meer in zit. Maar juichen om het zilver doen ze ook niet.

Het betekent niet dat Hamers nu rustig kan blijven zitten. Den Haag kijkt duidelijk naar hem. Zo kondigde het CDA direct nieuwe Kamervragen aan over dat ING de boeken plots met miljarden heeft bijgesteld. De leeuw ligt onder de loep.