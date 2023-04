CPB: bedrijven verhuizen niet naar ander land om klimaatbeleid

Een veelgehoord argument tegen hogere kosten om CO2 uit te stoten is dat bedrijven dan verhuizen naar een ander land. Het planbureau zet in de studie vraagtekens bij dit argument.

Ondernemers reageren op klimaatbeleid door hun bedrijfsvoering aan te passen, zegt het planbureau, dat de zogeheten koolstofkosten tussen 2000 en 2019 heeft onderzocht. Bijvoorbeeld via een CO2-belasting of emissiehandelssysteem, waarbij vervuilende bedrijven certificaten moeten kopen om CO2 te mogen uitstoten. Veel bedrijven voerden hun investeringen juist op in reactie op hogere koolstofkosten, meldt het CPB.

In sommige sectoren en bedrijven is de werkgelegenheid gedaald vanwege klimaatbeleid, met name bij kleine bedrijven in de mijnbouw, de cementindustrie en metaalproducenten. „Opmerkelijk genoeg blijkt in dergelijke sectoren dat bedrijven hun investeringen juist opschroeven en dat de productiviteit voor een grote groep bedrijven verbeterde”, aldus het planbureau.

Volgens Europese afspraken moet de CO2-uitstoot met minstens 55 procent zijn gedaald vergeleken met 1990. De tot nu toe uitgewerkte klimaatmaatregelen hebben niet genoeg effect, die tellen in Nederland op tot een afname van hooguit 50 procent. Afgelopen maandag zei klimaatminister Rob Jetten dat het kabinet denkt binnen enkele weken met een pakket te komen met aanvullende klimaatmaatregelen.