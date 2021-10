Beursblog: AEX stijgt tot 800 punten

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Megan Roodenburg, 14 jaar oud, is een van de vele Nederlanders die een stofwisselingsziekte heeft. Samen met H.k.h. Prinses Laurentien der Nederlanden luidde zij vanmorgen de gong om aandacht te vragen voor stofwisselingsziekten Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 800.41 1.21 %

De Amsterdamse beurs heeft vooral dankzij meevallende kwartaalberichten uit de VS een prachtige dag achter de rug, met een slot van ruim 800 punten voor de AEX. Met name Just Eat Takeaway was in trek, maar diverse andere beursfondsen boekten ook fraaie winsten.