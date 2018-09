Wall Street sluit hoger

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten. Andermaal stond de handelssessie in het teken van de spanningen tussen de Verenigde Staten en China, met de dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump over nieuwe miljardenheffingen die boven de markt hingen. Maar over onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Canada kwamen juist positievere berichten naar buiten.