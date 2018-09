Lastig halfjaar moeder kledingketen Zara

De omzet in winkels die minstens een jaar zijn geopend nam in de eind juli afgesloten eerste jaarhelft met 4 procent toe. In totaal werd een omzet behaald van 12 miljard euro. De nettowinst klom met 3 procent tot 1,4 miljard euro. Met de zwakke cijfers volgt Inditex rivalen als H&M en Primark, die eerder al aangaven last te hebben gehad van de uitzonderlijke weersomstandigheden dit jaar.

's Werelds grootste kledingverkoper opende in de afgelopen periode winkels in 44 markten. Inmiddels heeft de onderneming nu 7422 vestigingen in 96 markten.