'Dimon op weg naar uitgang bij JPMorgan'

New York - Topman Jamie Dimon van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase lijkt voorzichtig op weg naar de uitgang bij de bank. De langstzittende bankdirecteur van Wall Street overhandigt steeds meer van zijn dagelijkse taken aan twee van zijn hoogste functionarissen, meldde de Britse zakenkrant Financial Times. Dit is volgens de krant het duidelijkste teken tot nu toe dat zijn termijn bij de bank er bijna op zit.