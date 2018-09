Frisdrankbottelaar CCEP positiever over winst

De omzet zal dit jaar naar verwachting met 2 tot 2,5 procent groeien. Voor de middellange termijn rekent CCEP op een lage enkelcijferige omzettoename, met een stijging van de operationele winst en marge.

Het bedrijf blijft op koers liggen om voor 315 miljoen tot 340 miljoen euro aan synergievoordelen te behalen medio 2019. CCEP ontstond in 2016 uit een fusie van bottelaars Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners en Coca-Cola Erfrischungsgetränke.

Daarnaast kondigde het bedrijf aan voor 1,5 miljard euro eigen aandelen in te gaan kopen en een hoger dividend te willen uitkeren. CCEP wil dit jaar al voor maximaal 500 miljoen euro eigen aandelen inkopen. De inkoop begint zo snel mogelijk, op de beurzen in Amsterdam en New York. CCEP houdt woensdag en donderdag bijeenkomsten voor institutionele investeerders en analisten in het Duitse Wiesbaden.

Topman Damian Gammell zei in een toelichting dat de hogere winstverwachting samenhangt met goede prestaties van het bedrijf in Groot-Brittannië, Duitsland en Noord-Europa dankzij het warme weer. In Spanje en Frankrijk gingen de zaken juist wat minder.