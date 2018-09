Seminar: Winterzon of koufront op Damrak in aantocht?

Volg dan op morgenavond het gratis online seminar van John Beijer, senior analist bij Turbo Trends en productspecialist Christophe Cox van Commerzbank Beursproducten. Klik hier om in te schrijven.

Het eerste kwartaal van 2018 verliep nog zeer voorspoedig voor de AEX. De hoofdgraadmeter in Amsterdam klom naar het hoogste niveau sinds oktober 2007 naar een stand van boven de 570 punten. Daarna is de volatiliteit enorm toegenomen mede vanwege de verscherpte handelsvete tussen China en Amerika en sloop de onzekerheid in de markten. John Beijer zal tijdens het seminar zijn marktvisie geven over de vooruitzichten van de wereldwijde beurzen, waaronder Wall Street, Azië en uiteraard Europa.

Daarnaast geeft hij aan welke fondsen er in uw portefeuille niet mogen ontbreken om in het najaar goed beslagen ten ijs te komen met tien concrete handelstips op Nederlandse aandelen. Het beschermen van uw portefeuille bij een eventuele verslechterde gang van zaken op de aandelenmarkten komt eveneens aan de orde.

Christophe Cox laat de werking van verschillende beursproducten zien en hoe u kunt anticiperen op de marktbewegingen met deze producten. Verder staat hij stil bij de risico’s die aan die producten zijn verbonden.

Neem deel aan verschillende polls, kom te weten hoe andere beleggers over de markt denken, en stel uw vragen gedurende de presentatie. We zien u graag morgenavond 2018 om 20.00 uur online om 10 Hollandse tips te bespreken en uw kans op rendement te verhogen. Klik hier om in te schrijven.