Beurs: Galapagos in galop op hoger Damrak

De AEX-index begon woensdag voortvarend, zakte daarna in het rood en klom in de laatste handel naar een plusje van 0,1% op 538,2 punten. De Midkap sloot 0,8% in de plus op 777,8 punten.

De koersenborden in Parijs (+0,3%), Frankfurt (+0,5%) en Londen (+0,6%) kleurden ook groen.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,3% lager.

Op Wall Street koerste de Dow Jonesindex 0,4% hoger ten tijde van het Europese slot.

Beleggers kijken uit naar de vergadering van de ECB morgen. Volgens persbureau Bloomberg gaat de ECB morgen bij de toelichting op het rentebesluit de vooruitzichten voor de economische groei in de eurozone neerwaarts bijstellen. Dit mede vanwege de wereldwijde handelspanningen.

Frank Bonsee van ABN Amro constateerde dat de handelsvolumes woensdag „aan de lage kant” waren. Hij weet dat onder meer aan de vele conferenties voor beursbeslissers dezer dagen. „De beleggers zijn weg. Er zijn vandaag en morgen veel conferenties: energieconferenties, bankconferenties. Ik telde er wel vijftien. Daardoor is het wat rustiger.”

Verder houden beleggers hun kruit droog vanwege de ECB-vergadering morgen. „Wat Mario Draghi gaat zeggen, is heel belangrijk”, aldus Bonsee.

In de AEX was Galapagos de uitblinker met een koersexplosie van 17,6%. Het biotechnologieconcern heeft samen met partner Gilead Sciences een studie met het middel filgotinib tegen reuma succesvol afgesloten.

Aalberts Industries (+3,6%) kreeg een koopaanbeveling van Kempen & Co. De zakenbank verlaagde haar koersdoel voor het aandeel Aalberts echter van €46 naar €42.

Philips (+2%), Ahold (+1%) en beursgigant Royal Dutch Shell (+1%) steunden de AEX-index.

Unilever steeg 0,7%. Het levensmiddelenconcern beschikt over een alternatief plan om ervoor te zorgen dat zijn Britse aandeelhouders niet anders belast worden als de Nederlandse regering de dividendbelasting toch niet afschaft. Tevens werd bekend dat Unilever uit de hoofdindex van de Londense beurs verdwijnt als de onderneming op papier Nederlands wordt.

ING verloor 1%, ondanks een koopadvies van Banco Santander met een optimistisch koersdoel van €15,60.

Ook ABN Amro verloor flink terrein, met een daling van 0,8%.

Chipmachinefabrikant ASML (-3,8%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Het sentiment zit tegen in de sector. Op Wall Street was chipreus Intel dinsdag de sterkste daler. Woensdag daalde Intel aanvankelijk weer sterk, maar ten tijde van het Europese slot was de koers opgekrabbeld tot 0,4%.

Bovenaan in de Midkap stond bodemonderzoeker Fugro (+3,8%).

Halfgeleiderbedrijf ASMI (-1,7%) was de grootste verliezer onder de Midkappers.

Beursexploitant Euronext maakte de herweging van de indices bekend. Betalingsdienstverlener Adyen (+8,2%) krijgt een notering in de Midkap en neemt de plaats in van natuurvoedingsproducent Wessanen (+0,1%). De koers van Adyen is nu driemaal hoger dan de introductiekoers bij de beursgang afgelopen juni. Adyen zag de beurswaarde daarmee groter worden dan die van ABN Amro.

De wijzigingen gaan vanaf maandag 24 september in.

Frisdrankenbottelaar Coca-Cola Europa Partners liet zich positiever uit over de winst in heel 2018. Het lokale fonds viel in de smaak bij beleggers en werd 3,5% meer waard.

Winterzon of koudefront in aantocht op Damrak? Volg donderdagavond het seminar!