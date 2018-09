’Partijgenoten overleggen over exit May’

De leden van de denktank European Research Group (ERG) van de conservatieve partij kwamen dinsdagavond bijeen. Ze spraken toen openlijk over de politieke toekomst van May. Om haar af te kunnen zetten als conservatieve leider, moet eerst een interne partijverkiezing in gang worden gezet. Daarvoor is de momenteel de steun nodig van 48 conservatieve parlementariërs, 15 procent van het totaal.

Op de bijeenkomst klonken opmerkingen als ,,ze is een ramp'' en ,,iedereen die ik ken is van mening dat ze moet opstappen'', bericht de BBC. Toch lijken de ERG-leden niet van plan te zijn May onmiddellijk uit te dagen. Ze willen eerst een kandidaat vinden die een goede kans heeft de premier te verslaan in een partijverkiezing.