Unilever eind dit jaar uit hoofdindex Londen

Londen - Was- en levensmiddelengigant Unilever verliest tegen het einde van het jaar zijn plek in de hoofdindex van de Londense beurs. Deze stap komt voort uit de beslissing van het bedrijf om zijn structuur te versimpelen. Daarbij wordt Unilever op papier Nederlands. Om die reden komt het bedrijf niet in aanmerking voor een notering in de leidende FTSE 100, zo meldde indexbouwer FTSE Russell in een verklaring.