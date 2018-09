Hermès profiteert van koopgrage Chinezen

De terugkerende operationele winst steeg naar 34,5 procent van de omzet. Dat was boven de verwachtingen van marktkenners. De nettowinst steeg met 17 procent naar 708 miljoen euro.

De omzet steeg met 5 procent naar 2,9 miljard euro. De groei in de regio Azië was 15 procent, ondanks de handelsoorlog tussen met name Verenigde Staten en China. In eigen land en in Europa als geheel was ook sprake van een stijging, al was die iets bescheidener dan in Azië. Voor het hele jaar houden de Fransen rekening met verdere groei van de omzet, ondanks de toenemende geopolitieke spanningen.