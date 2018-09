Orkaan Florence jaagt olieprijs dicht naar jaartop

De Brent-prijs steeg rond 09.30 uur (Nederlandse tijd) nog eens 0,3% naar $79,28 na in de voorgaande dagen ook de opgaande lijn weer te hebben opgepakt.

De verdere opleving van de olieprijzen wordt in de hand gewerkt door de verwachting in de markt over een verdere neergang van de Amerikaanse olievoorraden.

Bovendien maakt de overheid in de VS zich zorgen over een verstoring van de olieleveranties in de staat North Carolina vanwege de snel naderende orkaan Florence.