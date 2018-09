'Nieuws Galapagos op alle fronten positief'

Volgens Galapagos werden in de eerste fase 3-studie alle belangrijke doelen gehaald. In de FINCH 2-studie werden volwassenen met filgotinib behandeld die matig tot ernstig actieve reuma hebben en onvoldoende reageren op bestaande medicijnen of daar niet tegen kunnen. Bij de tests verbeterde de situatie voor patiënten die filgotinib kregen vaker dan bij de controlegroep die een placebo kreeg. Ook werden geen nieuwe bijwerkingen vastgesteld.

KBC wijst er op dat er geen grote zorgen zijn wat betreft veiligheid en tolerantie. De uitslag geeft goede hoop op verdere studies met het middel tegen reuma. Ook zijn er hoge verwachtingen van de testen met filgotinib tegen de ziekte van Crohn, een chronische ontstekingsziekte van het maag-darmkanaal.

Veiligheidsprofiel

Jefferies meldt dat de uitslag het vertrouwen in de potentie van filgotinib vergroot, mede vanwege het goede veiligheidsprofiel. De wereldwijde omzet kan volgens Jefferies pieken op 6 miljard dollar, waarvan 3 miljard bij reuma, 600 miljoen bij de ziekte van Crohn, 400 miljoen bij colitis ulcera (een ontstekingsziekte van de dikke darm) en 2 miljard bij andere toepassingen.

Bernstein verklaart dat filgotinib met het veiligheidsprofiel een 'best in class' kan zijn. Meer gedetailleerde publicaties worden voor het einde van dit jaar verwacht, waaronder resultaten rond veiligheid.

KBC herhaalt zijn buy-advies en koersdoel van 113 euro. Bij Jefferies is het advies buy, met een koersdoel van 120 euro en bij Bernstein is dit buy en een koersdoel van 100 euro.

Galapagos noteerde woensdag omstreeks 09.35 uur een plus van 15 procent op 102,10 euro. Daarmee was het aandeel met afstand de sterkste stijger in de AEX.