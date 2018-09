Nog maar driekwart huizen heeft vaste telefoon

Herinnert u zich deze nog? Ⓒ Roel Dijkstra

Houten - Het aantal vastetelefoonaansluitingen is in het tweede kwartaal weer verder teruggelopen. Uit cijfers van marktonderzoeker Telecompaper blijkt dat er 5,96 miljoen vaste aansluitingen zijn. Dat is een daling van 1,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar. In totaal heeft 75,6 procent van de huishoudens momenteel een vaste lijn.