’Strenger witwastoezicht EU-banken nodig’

De Europese Bankautoriteit (EBA) moet gaan toezien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU. Recente witwasonthullingen bij ING en bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta tonen het falen aan van het nationale toezicht op hoe de banken de EU-wetgeving volgen, stelt de Europese Commissie.

,,Europeanen verwachten een unie die ze beschermt’’, aldus Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De EBA moet volgens hem meer bevoegdheden krijgen in de strijd tegen onder meer de financiering van terrorisme door witwassen van crimineel geld.

Volgens de commissie beschikt de EU over sterke wetgeving tegen witwaspraktijken maar worden de regels niet altijd effectief opgevolgd en gecontroleerd door de lidstaten. Ook schort het aan het uitwisselen van informatie tussen de lidstaten.

De EBA is een EU-agentschap dat onder meer verantwoordelijk is voor het uitvoeren van stresstesten op Europese banken, om te controleren of ze voldoende buffers hebben om een crisissituatie te overleven.