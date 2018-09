Galapagos piekt met koerseuforie boven €100

Beleggers reageerden uitbundig op het nieuws van het biotechbedrijf dat zijn stergeneesmiddel tegen reuma alle belangrijkste onderzoeksdoelen heeft behaald.

Met de sprint omhoog van maar liefst 15% tikte de koers van Galapagos rond 11.30 uur een stand aan van €102,40. De beurswaarde van het biotechfonds bedraagt daarmee meer dan €5 miljard.

Een dag eerder kreeg Galapagos ook al de handen op elkaar nadat de Amerikaanse bank Bernstein het aandeel op de kooplijst plaatste.

In de voorbije weken had het AEX-aandeel nog last van flinke tegenwind onder meer vanwege een tegenvallende onderzoeksupdate.