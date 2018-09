‘ECB zet mes in groeiprognose van EU’

De wereldwijde handelsspanningen met name tussen de economische grootmachten Amerika en China zullen er mogelijk toe bijdragen dat de ECB de groeivooruitzichten gaat temperen.

Ook de aanhoudende onzekerheid rond de afloop van de brexit-onderhandelingen spelen waarschijnlijk een rol bij de neerwaartse herziening.

Bij de laatste ramingen van de ECB over de economische groei in de EU werd nog een plus van 2,1% voorzien in 2018 en een toename van 1,9% in 2019.

De ECB zal naar verwachting vanaf volgende maand de monetaire stimulering verder gaan terugbrengen en begin volgend jaar het opkoopprogramma geheel stopzetten.