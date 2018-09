Column: Over goedkope aandelen en koers/winst verhoudingen

Trump speelt daarbij een belangrijke rol in de ontwikkeling van een aantal van de uitdagingen die momenteel spelen. Zolang hij druk blijft zetten op China en Europa inzake handelstarieven zal de druk op de aandelenmarkten aanwezig blijven. In november komen daarbij de zogenaamde Mid Term elections aan bod en zal duidelijk worden of Trump daadwerkelijk zo populair is als hij zelf twittert.

De uitkomst uit die verkiezingen kan belangrijke gevolgen hebben voor de komende twee jaar op het gebied van zijn binnenland beleid. Nu heeft hij daar een meerderheid en de vraag is of de Democraten een van de kamers in het Congres terugpakken. Dan zou zijn focus aansluitend meer op het buitenland gericht zijn en zullen de Democraten voor afzetting van de president gaan strijden.

Goedkoop

Er is dan ook veel om naar uit te kijken voor aandelenbeleggers de komende maanden. Ondertussen zijn bedrijfswinsten van Europese bedrijven met ruim 10% gestegen terwijl de Eurostoxx50 index zelf ruim lager noteert voor het jaar. Met een koers/winst verhouding van 14 en een dividendrendement van een kleine 4% is deze index goedkoop te noemen. Met een economische groei van ruim 2% en oplopende inflatie zit er meer rek in de bedrijfswinsten dit jaar en volgend jaar. Dat impliceert bij gelijkblijvende koersen een lagere k/w.

Ook wordt de korte rente nog jaren laag gehouden door de ECB hetgeen stimulerend zal blijven werken voor het bedrijfsleven en vastgoedprijzen. Twee derde van de welvaart van een Europees huishouden bestaat uit vastgoed waardoor dit effect goed zal zijn voor consumentenbestedingen de komende tijd. Dit ondersteunt de groei van bedrijfswinsten verder.

Veel slecht nieuws ingeprijsd

Concluderend durf ik te stellen dat door geopolitieke onrust de markten hier te goedkoop zijn geworden. Er is heel veel slecht nieuws in de markten geprijsd inmiddels, dit kan snel beter worden zodra politieke problemen worden opgelost de komende maanden. Dit zou de stabiliteit van de Eurozone ten goede komen en buitenlandse beleggers weer doen terugkeren naar onze aandelenmarkten. Deze geldstromen kunnen een significant opwaarts effect hebben op de koersontwikkeling hier.

Drs. Richard Abma CMT is Chief Investment Officer bij OHV Vermogensbeheer. Ook is hij portefeuillemanager van het Fresh Fixed Income Fund en het Fresh Active Equity Fund. In het verleden is Richard uitgeroepen tot Slimste Belegger van Nederland door Abn Amro.