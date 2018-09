Kopstuk bij Britse sportwinkelgigant moet veld ruimen

Hellawell die al sinds 2009 in zijn functie betrokken was bij Sports Direct werd beschuldigd van ‘slecht bestuur’, zo meldt The Financials Times.

Een andere kopstuk bij Sports Direct, Simon Bentley, die sinds 2007 in het bestuur zat, heeft eveneens zijn biezen gepakt.

Wereldwijd heeft Sports Direct in totaal circa 670 winkels die actief zijn met de verkoop van sportartikelen.