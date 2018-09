Groei luchtvrachtvervoer zwakt af

Volgens IATA was in de jaren 2016 en 2017 sprake van stevige groei doordat veel bedrijven nieuwe voorraden aanlegden, geholpen door de wereldwijde economische groei. Verder is de laatste tijd juist sprake van voorzichtigheid, juist door de oplopende handelsspanningen wereldwijd.

Verder meldde IATA dat de winstmarges op luchtvracht in de tweede helft van dit jaar verder stijgen, al zal ook hier het tempo langzamer zijn dan een jaar eerder. De kosten voor luchtvrachtvervoer lopen op vooral door stijgende brandstofprijzen. Door vliegtuigen effectiever in te zetten worden die kosten echter in toom gehouden.