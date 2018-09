Topvrouw Britse modeketen voor grote maten verdwijnt

Spindler die vijf jaar geleden aan het roer kwam is het slachtoffer van de moeilijke gang van zaken in de detailwereld, zo meldt The Financial Times.

De directie bij N Brown zal zo snel als mogelijk op zoek gaan naar een opvolger van Spindler om het tij te gaan keren. Het Britse bedrijf met de hoofdvestiging in Manchester is vooral gespecialiseerd in mode voor mannen en vrouwen die een maatje meer hebben.