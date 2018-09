BAM aan de slag met riool in München

Bunnik - Bouwbedrijf BAM heeft een opdracht binnengesleept voor de bouw van twee rioolwatertunnels in München. De Duitse BAM-dochter Wayss & Freytag Ingenieurbau is belast met de uitvoering van het project in opdracht van Münchner Stadsentwasserung. Met de klus is een bedrag gemoeid van bijna 20 miljoen euro.