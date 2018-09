Meer Amsterdamse huizen op Airbnb dan ooit

Ter vergelijking: in 2014 konden toeristen nog kiezen uit ongeveer 7000 advertenties op Airbnb voor Amsterdam. Het afgelopen jaar zijn er 8,8% meer verhuurders in de hoofdstad. Het aanbod is met 8,5% gegroeid.

Rolkoffertjes

De toename is best opvallend omdat het stadsbestuur de tijdelijke verhuur aan toeristen aan banden wil leggen. Veel wijken ervaren overlast door alle rolkoffertjes en de aanwezigheid van dronken toeristen die op doordeweekse dagen feestjes bouwen in gewone - gehorige - Amsterdamse appartementjes.

„Dit zet de balans tussen wonen en toerisme in Amsterdam onder druk en maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat het college van b en w zich inzet voor striktere grenzen aan vakantieverhuur en bed and breakfast”, schrijft de gemeente Amsterdam op haar website.

Minder dagen

Op dit moment mogen Amsterdammers hun woning nog maximaal 60 dagen verhuren. Na deze periode wordt de advertentie verwijderd. Dit wordt per 1 januari 2019 maximaal 30 dagen. Voor bed and breakfasts werkt Amsterdam aan een vergunningensysteem. Ook onderzoekt de gemeente in welke wijken de overlast het grootst is.

De gemeente Amsterdam concludeert dat de regel dat een huis maximaal 60 dagen wordt verhuurd goed wordt nageleefd. Wel is het nog steeds mogelijk om een appartement aan te bieden aan meer dan vier personen tegelijk, wat niet mag in de hoofdstad. Daar moet Airbnb harder aan werken, zegt verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens tegen Het Parool.

Overtoerisme

„Het probleem van overtoerisme in Amsterdam wordt niet veroorzaakt door incidentele woningverhuur en het beperken van de rechten van Amsterdamse bewoners gaat dit probleem niet oplossen”, reageert een woordvoerder van Airbnb. „Airbnb blijft zich inzetten voor een goede samenwerking met de gemeente Amsterdam en hoopt samen met het stadsbestuur te werken aan resultaatgerichte oplossingen voor de toerismeproblematiek in Amsterdam.”

Volgens het woningdeelplatform wordt 98% van de reizen naar Amsterdam gemaakt door groepen van 4 personen of minder. Minder dan 5% van de bezoekers aan de hoofdstad zou in een Airbnb verblijven. Een gemiddelde Amsterdamse host verdient €4300 per jaar door zijn huis 31 dagen te verhuren. Daarmee draagt Airbnb voor €500 miljoen aan de economie van de hoofdstad bij.