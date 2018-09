Rabobank gaat door met topman Draijer

President-commissaris Ron Teerlink zegt ‘zeer tevreden’ te zijn over de resultaten die Draijer in zijn eerste termijn boekte: „Rabobank maakt met succes een ingrijpende transitie door en we zien graag dat Wiebe nog eens vier jaar leiding aan de bank geeft.”

Draijer verklaarde eerder al in De Telegraaf aan te willen blijven. De coöperatieve bank verraste vier jaar geleden door met de toenmalige voorzitter van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad (SER) een niet-bankier aan te stellen als hoogste baas.

De afgelopen vier jaar werd zwaar gereorganiseerd bij Rabobank. Ook sukkelde de bank met de afwikkeling pijnlijke dossiers uit het verleden, zoals de mkb-derivaten en witwaszaak van drugsgeld bij de dochter in de Verenigde Staten. Anderzijds maakte de bank flinke stappen op digitaal gebied en nam de winstgevendheid toe.

Draijer noemt Rabobank een ‘solide bank met hoge kapitaalbuffers, die als coöperatie van grote maatschappelijke betekenis is’: „Ik ben zeer gemotiveerd om in de komende periode met mijn collega’s in de groepsdirectie leiding te geven aan de verdere ontwikkeling van onze mooie Rabobank. Onze missie ‘Growing a better world together’ is daarbij leidend.”