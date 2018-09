Topman Ryanair legt strijdbijl neer over stakingen

Tijdens een persconferentie benadrukte O’Leary wel dat de stakingen een aanslag zijn op het vertrouwen van zijn klanten.

Ook wees hij er op dat de de problemen met het personeel over de arbeidsomstandigheden en de salarissen hebben nederiger hebben gemaakt.

O’Leary maakte zich verder druk om het trage tempo over nieuwe afspraken in de luchtvaart na het Britse vertrek in de EU.