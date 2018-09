Virtuele therapeut verkort wachttijd

Begin dit jaar verbleven oprichters Mike Verhiel en Christoph Lynen in Silicon Valley bij de Amerikaanse startup-accelerator Y Combinator waar bekende bedrijven als Airbnb en Dropbox ook zijn gestart. Ze hebben er veel geleerd, maar willen in Europa starten.

Trauma

Het eerste product is een virtuele behandeling op basis van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR wordt ingezet bij de behandeling van mensen met trauma-gerelateerde klachten. Door de herinnering aan een akelige gebeurtenis terug te halen in combinatie met afleiding, zoals oogbewegingen, is het mogelijk de negatieve lading te verminderen.

„De behandeling volgt een strak protocol en dat kun je omzetten in een algoritme”, vertelt Verhiel. „Ook angsten, zoals pleinvrees en spinnenfobie, zijn in VR te behandelen.”

Locatie

Bij de virtuele EMDR-behandeling zit de patiënt in een virtuele behandelkamer en loodst een stem hem door de sessie heen. „In de eerste versie zat er een virtuele behandelaar tegenover de patiënt, maar dat werd niet als prettig ervaren”, vertelt afgestudeerd psycholoog Lynen. „Ook vindt niet iedereen het fijn om plaats te nemen in een strakke kamer, we voegen daarom ook andere virtuele locaties toe, zoals een bos.”

Sneller

In eerste instantie duurde de VR-sessie zo’n 60 tot 90 minuten, net als de traditionele behandeling. Deze is verkort naar zo’n 20 minuten, omdat testen uitwezen dat een uur te lang is voor deze vorm. Lynen benadrukt dat de virtuele module bedoeld is voor gebruik in combinatie met sessies bij een behandelaar. „Een patiënt krijgt na de eerste behandeling de VR-bril mee naar huis, zodat hij daar zelf een aantal sessies kan doen. Bij de tweede afspraak is hij daardoor al een stuk verder. Zo verloopt het traject sneller, tegen lagere kosten.”