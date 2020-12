Erop of eronder voor oliebollenkraam met harde lockdown

Arend en Agnes Harms, eigenaren van de oliebollenkraam aan de Neude in Utrecht. Ⓒ Menno Bausch Fotografie

Utrecht - Sinds de negentiende eeuw is de oliebol een traditionele Nederlandse lekkernij. Oud en Nieuw is niet compleet zonder oliebol en er is - buiten tijden van corona - ook geen kermis zonder oliebollenkraam. Cijfers uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel laten zien dat het aantal ondernemingen met één of meer oliebollenkramen de afgelopen vijf jaar gegroeid is met ruim 13%, van 453 in 2015 naar 512 in 2020.