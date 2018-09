‘May zal met hand en tand eigen positie verdedigen'

Binnen de Conservatieve partij zijn tegenstanders in het geweer gekomen om May te dwingen tot aftreden vanwege haar brexit-beleid.

May zit in een zeer lastig parket vanwege de aanhoudende onrust binnen het Verenigd Koninkrijk over het verloop van de brexit-onderhandelingen.

Volgend jaar maart moet definitief het licht op groen worden gezet voor de Britten om weer geheel baas in eigen huis te zijn.