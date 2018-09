Val cryptomunten doet meer pijn dan knappen techbubbel

De zogeheten graadmeter MVIS CrytoCompare Digital Assets 10 Index is na het neerzetten van de jaartop in januari in een enorme neerwaartse spiraal terecht gekomen met vooralsnog een enorme aderlating van maar liefst 80%.

De Nasdaq liep na 2000 ook tegen zware averij op nadat beleggers op de vlucht sloegen met een dumping van techaandelen tot gevolg, maar de teller bleef destijds steken op een slordige neergang van 78%.

Vorig jaar beleefden beleggers in de bitcoin nog een fanatastische rit omhoog. De digitale munt tikte in december het voorlopig hoogste niveau ooit aan van net boven de $19.000.

De fors verminderde animo om in de bitcoin te stappen werd mede veroozaakt doordat de Amerikaanse beurswaakhond SEC de handel met ETF’s in de digitale munt blokkeerde.

Ook andere landen hebben de handel in digitale munten aan banden gelegd vanwege de bescherming van consumenten.