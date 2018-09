Producentenprijzen VS licht gedaald

Economen rekenden in doorsnee juist op een stijging met 0,2 procent. Het is voor het eerst in achttien maanden dat de Amerikaanse producentenprijzen dalen, door lagere kosten bij diensten en voedsel. In juli bleven de prijzen die Amerikaanse fabrikanten vragen voor hun producten onveranderd.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik